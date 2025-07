Real Madrid, tegola Endrick: l'infortunio è serio, salta tutto il pre-campionato. E in attacco c'è un concorrente che può approfittare della sua assenza - Calcio News 24

Real Madrid, tegola importante nei confronti di Endrick. Ecco le condizioni attuali in casa dei blancos

Una doccia gelata per il Real Madrid e per i milioni di tifosi che attendevano di vederlo all’opera. L’avventura europea di Endrick, il gioiello brasiliano classe 2006, parte nel modo peggiore possibile. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Caíque Andrade, l’infortunio alla coscia che il giovane attaccante si portava dietro dal suo arrivo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club si è aggravato. La nuova diagnosi è pesante: Endrick avrà bisogno di almeno altre sei settimane per recuperare, una tempistica che di fatto lo esclude da tutta la preparazione pre-campionato con la squadra di Xabi Alonso.

Lo stop arriva nel momento più delicato. Per un giovane talento che arriva in un nuovo continente, in un club come il Real Madrid, il pre-campionato è un periodo fondamentale non solo per la preparazione fisica, ma soprattutto per l’integrazione tattica e lo spogliatoio.

Endrick perderà settimane preziose per assimilare i meccanismi di Xabi Alonso e per legare con i nuovi compagni, iniziando la sua prima stagione in Europa con un pesante handicap e una difficile rincorsa alla condizione migliore. Un imprevisto che assume i contorni della beffa, se si considera che avviene proprio mentre la concorrenza interna nell’attacco del Real Madrid è esplosa.

Durante il Mondiale per Club, infatti, è emersa la stella di un altro “canterano”, Gonzalo García, che con i suoi gol e le sue prestazioni da capocannoniere ha dimostrato di poter essere molto più di una semplice alternativa. Con il rientro a pieno regime dei titolarissimi Mbappé e Vinicius, e con la conferma di García come opzione affidabile, lo spazio per Endrick, una volta recuperato, sarà ancora più difficile da conquistare.

Nonostante questa partenza in salita e l’aumento della concorrenza, la posizione del Real Madrid, secondo le fonti brasiliane, è chiara e irremovibile: un suo prestito non è assolutamente in discussione.

Il club ha investito una cifra enorme per il suo cartellino e crede fermamente nel suo potenziale a lungo termine. La dirigenza gestirà questo intoppo con pazienza, convinta che, una volta superato l’infortunio, il suo gioiello brasiliano saprà prendersi la scena che gli spetta.