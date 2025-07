Real Madrid, Toni Kroos lancia l’allarme a Xabi Alonso: «In questa squadra manca ancora il mio sostituto»

Real Madrid, secondo Toni Kroos alle Merengues manca un centrocampista di ordine ed equilibrio come lo era lui

Toni Kroos, ritiratosi al termine della scorsa stagione dopo aver vinto la Champions League con il Real Madrid, ha lanciato un messaggio forte al suo ex club: manca ancora il suo sostituto dentro alla squadra. E non per una questione nostalgica o di orgoglio, ma per una reale carenza di profili con caratteristiche simili alle sue. Secondo il tedesco, intervistato da Mundo Deportivo, il Real è ancora alla ricerca di un centrocampista in grado di dettare i tempi, gestire il possesso e dare equilibrio alla manovra. «Manca ancora un profilo come il mio», ha ammesso, sottolineando come i giocatori con quelle qualità «non siano molti, e quelli che ci sono non siano facili da prendere».

Il passaggio di testimone in panchina da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso ha acceso nuove speranze, ma anche aumentato le aspettative. Kroos invita alla calma: è troppo presto, secondo lui, per giudicare l’impatto dell’ex compagno di squadra. «Ci vuole tempo per valutare i cambiamenti e l’implementazione delle sue idee», ha detto. Ma resta fiducioso, convinto che Alonso «saprà sistemare ciò che non va», soprattutto considerando l’altissimo livello tecnico della rosa attuale.

La difficoltà del Real Madrid nel trovare un nuovo regista era già emersa dopo il ritiro di Kroos. Nessuno tra Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Valverde o Ceballos è riuscito finora a replicarne il contributo in termini di gestione e controllo. Si era parlato di un possibile impiego più centrale per Arda Güler, ma il giovane turco non è ancora pronto per prendersi quella responsabilità. Il club aveva anche provato a ingaggiare Martín Zubimendi, ma il centrocampista della Real Sociedad ha preferito trasferirsi all’Arsenal.

La ricerca del “nuovo Kroos” continua, e se c’è un allenatore che può individuarlo è proprio Xabi Alonso. Lui, prima di Kroos, è stato il vero regista del Madrid per anni: ora dovrà trovare chi possa raccogliere quell’eredità delicata.