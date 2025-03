Real Madrid, possibile addio di Vinicius: Perez ha già scelto i possibili sostituti, ecco i nomi

Real Madrid: l’addio di Vinicius è una possibilità? Il brasiliano è tentato dall’Arabia Saudita e Perez non vuole ritoccargli il contratto: le ultime

Il Real Madrid ha individuato Florian Wirtz e Nico Williams come possibili sostituti di Vinicius Jr., nel caso in cui il brasiliano dovesse lasciare il club, con voci che parlano di un’offerta da 1 miliardo di euro dall’Arabia Saudita. Secondo SPORT, il brasiliano avrebbe intenzione di chiedere un aumento di stipendio, pur essendo già tra i giocatori più pagati delle Merengues, con un contratto valido fino al 2027. L’attaccante vorrebbe estendere l’accordo fino al 2029 con un significativo incremento salariale.

Tuttavia, Florentino Perez non sembra intenzionato ad accontentare le richieste economiche del giocatore, pur volendo trattenerlo. Intanto, si intensificano le voci su un’offerta monstre dall’Arabia. Il Real Madrid prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione solo per una cifra superiore ai 250 milioni di euro. Se Vinicius dovesse forzare la mano per l’addio, il club punterebbe su Wirtz o Williams come sostituti.