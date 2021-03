Real Madrid, l’attaccante Vinicius chiama Cristiano Ronaldo nuovamente in blancos: ecco le sue parole a TNT

Intervistato da TNT Sports, Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha svelato del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo dalla Juventus:

«Cristiano è una leggenda del club, ha realizzato molte cose. Non posso dire molto perché non so cosa succede, ma sarà sempre il benvenuto» ha detto l’attaccante brasiliano.