Real Madrid, guaio Vinicius: espulsione con il Villarreal e referto pesante. Il Clásico con il Barcellona è a rischio

Real Madrid, Vinicius espulso con il Villarreal, il referto dell’arbitro sul brasiliano è pesante. Il Clásico con il Barcellona ora è a forte rischio

L’espulsione di Vinicius Junior durante la sfida di campionato tra Real Madrid e Villarreal rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso per la formazione di José Mourinho. Il cartellino rosso comminato all’attaccante brasiliano ha già lasciato i blancos in dieci uomini nel corso della gara, ma sono i dettagli emersi nel referto compilato dal direttore di gara Díaz de Mera ad appesantire ulteriormente la posizione del classe 2000. La presenza dell’esterno offensivo nel prossimo Clásico contro il Barcellona appare ora fortemente in dubbio.

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Il referto di Díaz de Mera: condotta violenta e protesta accesa

L’episodio chiave del match si è verificato al 73′ di gioco. L’arbitro è stato richiamato al monitor dal VAR per analizzare l’azione che aveva portato a una rete delle merengues, poi annullata: dalle immagini è emerso chiaramente come Vinicius avesse tirato i capelli al difensore avversario Nathan Saliba a palla lontana. Il gesto è valso l’immediata espulsione diretta per condotta violenta, ma la reazione del calciatore nei momenti successivi ha aggravato il quadro.

Nel rapporto ufficiale consegnato agli organi di giustizia sportiva, Díaz de Mera ha ricostruito nel dettaglio il comportamento del giocatore dopo la decisione. Stando a quanto riportato nel referto, il brasiliano ha continuato a protestare con veemenza mentre si trovava ancora sul terreno di gioco, urlando e muovendosi verso il direttore di gara con un “atteggiamento aggressivo“. Una situazione di forte tensione disinnescata soltanto dal tempestivo intervento dei compagni di squadra del Real Madrid, che hanno dovuto trattenere a forza l’attaccante prima che imboccasse il tunnel degli spogliatoi.

Il regolamento e l’incubo di saltare la sfida al Camp Nou

La combinazione tra il gesto commesso sul rettangolo verde e l’atteggiamento tenuto dopo il rosso espone Vinicius a un provvedimento disciplinare particolarmente rigido. Il regolamento della Liga classifica il tirare i capelli a un avversario a palla lontana tra le condotte apertamente violente. Di conseguenza, la squalifica di una sola giornata potrebbe essere prolungata.

In caso di uno stop pari o superiore ai due turni, il talento verdeoro sarebbe costretto a saltare la fondamentale sfida contro il Barcellona, in calendario per il 25 ottobre nella cornice del Camp Nou. La decisione finale spetterà ora al Giudice Sportivo, chiamato a valutare sia il fallo di gioco sia le proteste messe a verbale dall’arbitro.