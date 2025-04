Real Madrid, pronto il rinnovo di contratto per Vinicius Jr! Sul tavolo tre anni di contratto, i dettagli

Real Madrid, è pronto il rinnovo per Vinicius Jr! Sul tavolo ci sarà un proposta di tre anni di contratto, i dettagli sul brasiliano

Vinicius Junior è prossimo al rinnovo con il Real Madrid, pronto a estendere il suo contratto fino al 2030. Nonostante l’eliminazione ai quarti di Champions League contro l’Arsenal, il club ha piena fiducia nell’attaccante brasiliano, considerato una pedina fondamentale per il futuro.

Secondo Cadena Ser, l’intesa tra il Real Madrid e il giocatore è solida, e si lavora per formalizzare l’accordo entro la fine della stagione. La volontà di continuare insieme è condivisa, come confermato anche dallo stesso Vinicius in una recente intervista. Nonostante l’interesse di altre squadre, inclusa l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, il Real Madrid è determinato a trattenere il giocatore, respingendo qualsiasi offerta per uno dei suoi elementi più preziosi.