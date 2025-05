Real Madrid, Xabi Alonso prepara la rivoluzione tecnica: ecco i tre nomi richiesti dal tecnico

Xabi Alonso sempre più vicino alla panchina del Real Madrid: il tecnico spagnolo ha già indicato i primi rinforzi per il suo Real

Xabi Alonso è sempre più vicino alla panchina del Real Madrid e avrebbe già indicato i rinforzi ideali per aprire un nuovo ciclo dopo l’era Ancelotti. Secondo quanto riportato da AS, i primi due nomi sulla sua lista sono Martín Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad con una clausola da 60 milioni di euro, e Florian Wirtz, talento offensivo del Bayer Leverkusen il cui cartellino potrebbe superare i 100 milioni. Entrambi i giocatori sono già noti all’ambiente madridista e vengono considerati fondamentali per costruire una squadra in linea con l’idea tattica di Alonso.

Un terzo profilo che sta guadagnando terreno è quello di Jonathan Tah, difensore centrale del Leverkusen. Il tedesco, pilastro della retroguardia a tre utilizzata da Alonso in Bundesliga, avrebbe già ricevuto il benestare del tecnico basco. Nonostante alcune voci di un possibile accordo con il Barcellona, i dubbi legati alla situazione economica del club catalano potrebbero spingere Tah verso Madrid. Tutto lascia pensare che il Real stia preparando una rivoluzione tecnica nel segno del suo ex regista.