Real Madrid frenato: gli azzardi tattici di Zidane rilanciano…l’Atletico – ANALISI

Dure critiche nei confronti di Zidane dopo il pareggio del suo Real Madrid contro la Real Sociedad: l’arretramento di Casemiro nel mirino e l’Atletico allunga in vetta alla Liga

Dopo i recenti passi falsi dell’Atlético e la striscia positiva del Real Madrid, la Liga si era riaperta. Proprio per questo, la giornata 25 si prospettava molto interessante, visto che entrambe le madrilene avevano impegni molto difficili. I colchoneros scendevano in campo a Villarreal, mentre Zidane ospitava la Real Sociedad. Insomma, anche considerando il derby di domenica prossima, il Madrid stava addirittura sognando un sorpasso che sembrava utopia fino a qualche settimana.

Invece, questa giornata sorride invece al Cholo Simeone: vittoria esterna pesantissima, ritorno al gol di Joao Felix e allungo su un Real Madrid che non è andato oltre l’1-1 contro gli Txuri-Urdin. Il gol di Vinicius all’89’ ha evitato ai merengues una sconfitta che sarebbe stata pesantissima.

Per quanto il risultato non serva molto alla squadra di Zidane, la prestazione non è stata certo da buttare via. Il Real Madrid continua ad avere assenze pesanti (Ramos e Benzema su tutti), ma nonostante ciò ha ha gestito con sicurezza e qualità il match, schiacciando l’avversario per larghi tratti.

Nonostante ciò, Zidane è finito sul banco degli imputati per una scelta tattica che ha pagato in negativo. Dopo un primo tempo di sostanziale dominio (1.18 Expected Goals dei blancos contro gli appena 0.08 dei baschi), il tecnico francese ha fatto una modifica significativa nell’intervallo. Casemiro si è abbassato in mezzo a Nacho e Varane, diventando praticamente il difensore centrale di una linea a 3, con Mendy e Lucas Vazquez che si sono alzati molto.

Questo cambio però non ha pagato. La squadra si è allungata troppo e ha faticato molto nel costruire dal basso. Dopo il vantaggio di Portu (Mendy in ritardo nel ripiegamento), un errore nel disimpegno di Nacho ha addirittura rischiato di provocare il raddoppio: per fortuna di Zidane, Isaak ha però ciccato a due passi da Courtois. La Real Sociedad ha ben approfittato delle difficoltà tattiche del Madrid a inizio ripresa, con un pressing offensivo che ha messo in imbarazzo l’uscita da dietro. Le distanze tra i giocatori erano troppo dilatate, mancavano soluzioni di passaggio al portatore.

Zidane è corso ai ripari cambiando addirittura l’intero reparto offensivo: Rodrygo, Hugo Duro e Vinicius hanno sostituito Isco, Mariano e Asensio. Il Madrid è così tornato a un 4-3-3 più classico che ha di nuovo schiacciato gli avversari. Con il centro bloccato dalla Real Sociedad, i blancos hanno provato a rifinire soprattutto in fascia (ben 16 cross nel secondo tempo). Con due ali, Rodrygo e Vinicius, che amano ricevere larghe, abbiamo visto tanti triangoli – soprattutto a destra – con mezzala e terzino.

Proprio in questo modo sono arrivati il pari di Vinicius e svariate altre occasioni, con il Madrid che è riuscito a sfondare sulle corsie esterne. Non a caso, oltre che autore dell’assist, Lucas Vazquez è stato il giocatore con più passaggi chiave (5). In generale, l’ingresso delle due ali brasiliani ha dato esplosività e imprevedibilità ai padroni di casa.

Nella prima slide, vediamo un tiro di Rodrygo che sfiora il palo, mentre la seconda è l’azione del gol di Vinicius. In entrambi i casi, il Madrid sfonda a destra con triangoli tra ala, interno e terzino.

In entrambe le slide, si può notare la posizione molto avanzata di Casemiro. L’ex Porto è stato il giocatore dei blancos ad avere tirato più in porta (ben 6 volte). Rispetto al passato, Zidane sta cercando di sfruttare molto le sue qualità offensive, soprattutto a causa della sterilità che spesso il Real Madrid dimostra. Nel match di lunedì, tolta la parentesi di inizio ripresa, era Kroos che agiva più bloccato davanti alla difesa, mentre il brasiliano si sganciava molto in avanti. Occupava spesso il centro dell’attacco e riempiva l’area nei cross, sembrava quasi una punta.

Un suo tiro pericoloso nel primo tempo. Anche in questo caso, si butta in avanti.

Non è però bastato al Real Madrid per vincere. Contro una squadra propositiva come la Real Sociedad, è di sicuro positivo che – nonostante le assenze – i blancos siano riusciti a dominare gli avversari e ad avere una evidente supremazia di gioco e occasioni. A fare la differenza in negativo è stato il disastroso quarto d’ora di inizio ripresa, dove le scelte tattiche di Zidane hanno compromesso in negativo il match.

I blancos speravano di avvicinarsi ulteriormente all’Atletico, ma questo passo falso fa guadagnare punti a Simeone. Nel derby di domenica prossima, che dirà molto sul futuro di questa Liga, il Madrid è costretto a vincere.