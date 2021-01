Rebic e Krunic positivi: come giocherà il Milan contro la Juventus

Positivi al Milan: Krunic e Rebic sono stati posti in isolamento. Ecco come giocheranno i rossoneri contro la Juventus

Il Milan ha ufficialmente riscontrato due casi di positività da Covid-19 in rosa: si tratta di Ante Rebic e Rade Krunic. Due defezioni gravissime per Stefano Pioli in vista della Juventus.

Nelle idee del tecnico rossonero ci sarebbe l’idea di spostare Davide Calabria nel ruolo di centrocampista, l’ha già fatto in carriera, immettendo Conti o Dalot nel ruolo di terzino e mantenendo così Calhanoglu sulla trequarti affiancato da Castillejo a destra e uno tra Hauge e Brahim Diaz a sinistra.