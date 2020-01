Ante Rebic è l’uomo della partita in casa Milan: una sua doppietta ha deciso la sfida contro l’Udinese. Le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Ante Rebic è l’uomo del momento in casa Milan: la doppietta segnata oggi a San Siro apre una nuova fase di stagione per lui. Ecco le parole dopo la gara contro l’Udinese.

«La cosa più imortante sono i tre punti oggi, dobbiamo continuare a lavorare e guardare alla prossima gara. Sono soddisfatto. Giocare per Ibrahimovic è per me importantissimo».