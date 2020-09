Rebic promette: «Milan, farò ancora meglio»

Ante Rebic ha commentato il trasferimento a titolo definitivo al Milan: le dichiarazioni dell’attaccante croato

Ante Rebic, attaccante del Milan, ha commentato il trasferimento a titolo definitivo in rossonero ai canali ufficiali del club.

«Sono molto felice di continuare la mia storia con il Milan – racconta Rebic ai canali ufficiali del club rossonero in un’intervista che sarà trasmessa domani – ho lavorato tanto, il mister mi ha dato fiducia e ho sfruttato le occasioni dimostrando di avere le qualità per giocare in questa squadra. L’hanno scorso ho fatto 12 gol, ho fatto bene ma spero di fare ancora meglio».