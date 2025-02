Bologna Milan, dopo l’eliminazione dalla Champions cambia la data del recupero: ecco quando la Lega ha fissato la gara

La lega Serie A ha fissato il recupero tra il Bologna e il Milan dopo la clamorosa eliminazione dei rossoneri dalla Champions League

Con l’eliminazione del Milan dalla Champions League dopo la sconfitta di ieri sera contro il Feyenoord nel doppio play-off, ci saranno delle ripercussioni anche per il campionato di Serie A.

Infatti, il recupero della gara tra Milan e Bologna, valido per la nona giornata del Campionato di Serie A 2024-2025, andrà in scena prossimo giovedì 27 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara. I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti nel recupero contro i rossoblù per cercare di allungare in classifica e per alimentare le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League.