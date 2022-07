Reggina, UFFICIALE il doppio arrivo: Colombi e Lombardi raggiungono Inzaghi

La Reggina ha ufficializzato il doppio colpo: Colombi e Lombardi sono i colpi per gli amaranto di Inzaghi

«La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Colombi. Il portiere, classe 1991, si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base triennale. Inoltre comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lombardi. Il centrocampista, classe 2000, ha firmato un contratto su base triennale».