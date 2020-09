Reggina, salta Rami. Taibi: «Ci ha mancato di rispetto»

Il difensore francese sembrava a un passo dalla Reggina, ma l’affare è saltato all’improvviso

Adil Rami, difensore che in Italia ha vestito anche la maglia del Milan, non andrà alla Reggina. Il trasferimento sembrava fatto, salvo essere saltato nelle ultime ore. A parlare della trattativa è stato Massimo Taibi, direttore sportivo del club calabrese, ai microfoni di Reggina Tv.

«Rami non arriverà. Avevamo l’accordo, era tutto organizzato, biglietti, visite e quant’altro. Alle ore 23.30 di ieri mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che il ragazzo aveva qualche problema e non poteva arrivare in Italia entro oggi. Non ci è sembrato un comportamento lineare, siamo stati al telefono sino alle 4 di mattina con agente e intermediario per cercare una soluzione. Noi non aspettiamo nessuno, abbiamo deciso di interrompere la trattativa. Non muore nessuno, cercheremo altro. Poteva chiamare prima, non c’è stata chiarezza e rispetto nei nostri confronti. Abbiamo perso due mesi, ma andiamo avanti, abbiamo le idee abbastanza chiare».