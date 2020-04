Reina: «Aston Villa salvo e Milan in Champions League»

Il portiere Pepe Reina ha parlato delle speranze in vista del futuro: «Salvezza con l’Aston Villa e Milan in Champions League»

Pepe Reina ha commentato le ambizioni per il futuro, una volta terminato il prestito in Inghilterra e fatto ritorno in Serie A. Ecco le dichiarazioni del portiere spagnolo.

«Non ho rimpianti. Ho avuto la fortuna di aver fatto una buona carriera, ora spero di terminare l’anno con la salvezza dell’Aston Villa e il Milan in Champions», ha concluso Reina ai microfoni di Mundo Deportivo.