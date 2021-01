Reina: «Il 3-0 nel derby non ce lo aspettavamo. Ecco perchè ho scelto la Lazio»

Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Radio Marca, commentando sia il derby vinto che i motivi che l’hanno portato a giocare nella Lazio

DERBY VINTO – «È stato un risultato che qui si sente moltissimo perché si tratta di una rivalità importante e siamo usciti vittoriosi. Il tre a zero è stato una sorpresa perché loro partivano favoriti. Sono davanti a noi in classifica e hanno avuto un percorso più regolare. In derby non ci sono favoriti ma gli scommettitori puntavano su di loro».

TITOLARE – «Titolare in campo? È sempre meglio giocare ed essere protagonista. Quando si vincono titoli, una cosa è farlo dalla panchina e un’altra dal campo. Però questo è uno sport collettivo e anche l’ultimo calciatore è importante».

SERIE A – «Serie A? La Juve sta ancora un gradino sopra, ma ora ha più competizioni e ci sono tane squadre che lottano per stare in cima, anche ci siamo tra loro».

PERCHE LA LAZIO – «Stavo uscendo da una mezza stagione molto intensa a Birmingham dove salvare la squadra era la mia priorità. Volevo continuare a essere il protagonista. Qui ho firmato sapendo che la competizione sarebbe stata sana. Ora ho giocato più partite di quanto mi aspettassi e spero che di continuare così».