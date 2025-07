Retegui e gli Arabi: l'Atalanta non scende a patti avendo le idee molto chiare sulla trattativa - Calcio News 24

Retegui e gli Arabi. La situazione attuale in casa Atalanta in ottica calciomercato tra offerte, richieste e possibili sostituti

Uno dei temi di mercato che l’Atalanta sta trattando in questo momento è sicuramente Mateo Retegui e quelle sirene arabe che negli ultimi giorni lo stanno corteggiando (e non poco).

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, per Retegui, ad oggi, non c’è nessun nuovo rilancio da parte degli arabi e dall’altra l’offerta proposta da essi (intorno ai 35/40 milioni) è ritenuta bassa dai nerazzurri. L’Atalanta pretenderá non meno di 60 milioni di euro per lasciare andare via l’attaccante.