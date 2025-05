Retrocessione Sampdoria, clima abbastanza teso: contestazione contro la squadra blucerchiata! - Calcio News 24

Retrocessione Sampdoria, clima teso a Bogliasco: i tifosi hanno contestato i giocatori dopo l’ufficialità della Serie C.

Forte malcontento dei tifosi della Sampdoria per via della retrocessione in Serie C: arrivata dopo il pari nell’ultima giornata di Serie B contro la Juve Stabia, in un contesto che ha sconvolto pienamente l’intero mondo del calcio (al netto degli sfottò delle rivali, soprattuto i genoani).

Secondo quanto riportato da Telenord un gruppo di ultras blucerchiati avrebbe ottenuto l’accesso al campo esterno di Bogliasco per contestare la squadra riunita per l’ allenamento punitivo.