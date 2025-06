Dagli USA spunta il retroscena su De Bruyne! Prima del sì al Napoli ci ha provato la Juventus, ma il belga ha detto “no”!

Dagli USA spunta il retroscena su De Bruyne! La Juventus ci ha provato, ma il belga ha detto “no”!

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli è stato uno dei colpi più sorprendenti del calciomercato estivo, ma secondo quanto rivelato dal New York Times, il centrocampista belga è stato vicino anche ad altri club prima di scegliere l’azzurro. Tra questi c’era anche la Juventus, che ha tentato un approccio concreto con il Manchester City.

Il club bianconero, come riportato dal quotidiano americano, aveva sondato il terreno per De Bruyne, informando i Citizens della possibilità di chiudere l’operazione solo a fronte di alcune cessioni importanti e con l’introduzione di fondi adeguati. Tuttavia, la trattativa non è mai entrata davvero nel vivo. Il fattore decisivo è stato il fascino della Champions League e soprattutto la presenza in panchina di Antonio Conte, che ha convinto il belga a puntare tutto sul progetto partenopeo.

Tra i motivi che hanno spinto De Bruyne a trasferirsi in Serie A, c’è anche il desiderio di dimostrare agli inglesi di essersi sbagliati nel lasciarlo partire. Nonostante le voci di mercato e alcune dichiarazioni non proprio felici da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che sembravano poter compromettere la buona riuscita dell’operazione, l’affare si è chiuso positivamente.

Nel convincere De Bruyne, hanno avuto un ruolo anche alcuni ex compagni e connazionali come Dries Mertens e Romelu Lukaku, che lo hanno incoraggiato a scegliere Napoli come nuova destinazione. Ora, con l’arrivo dell’ex Manchester City e la presenza in rosa di Anguissa e McTominay, il Napoli può contare su uno dei centrocampi più forti della Serie A.

L’arrivo di Kevin De Bruyne rappresenta un segnale chiaro: il Napoli è deciso a tornare protagonista in Italia e in Europa. E il retroscena sull’interesse della Juventus rende ancora più affascinante una delle trattative più importanti del mercato estivo 2025.