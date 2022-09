Retroscena Derby, Pioli all’Inter: «Zitti e giocate»: la reazione dopo il gol di Brozovic

Derby infiammatissimo quello di sabato scorso tra Milan e Inter. Retroscena sulla reazione di Pioli dopo il gol di Brozovic

Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, ha fatto chiarezza su quanto accaduto dopo il gol di Brozovic in Milan-Inter per il momentaneo 1-0. L’esultanza del croato con le mani alle orecchie sotto la curva milanista non è piaciuta alla panchina rossonera che si è immediatamente scaldata.

A quel punto le telecamere di DAZN hanno pizzicato Alessandro Bastoni e Nicolò Barella avvicinarsi verso Stefano Pioli e i suoi giocatori, intimando con dei gesti di stare in silenzio e tornare a sedersi. «Zitti e giocate» sarebbero state le parole che Pioli ha rivolto ai due calciatori nerazzurri.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24