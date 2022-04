Milan Ibrahimovic, il retroscena del discorso alla squadra: ecco cosa ha detto lo svedese

Retroscena Ibrahimovic, discorso alla squadra: «Poi ci penso io». Così lo svedese al Milan per il finale di campionato

Zlatan Ibrahimovic ha parlato alla squadra chiedendo di mantenere il Milan il più possibile in alto in classifica.

«Poi nelle ultime 2-3 giornate ci penso io». Il progetto, fatto ogni sforzo per guarire dai guai al ginocchio sinistro, è di andare in panchina con Lazio e Fiorentina, per poi tornare a tempo pieno con Verona, Atalanta e Sassuolo. Il retroscena è svelato da La Repubblica.