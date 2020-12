Antonio Cassano ha svelato un retroscena di mercato che riguarda Rafael Leao, ora al Milan, e l’Inter: le dichiarazioni dell’ex calciatore

«Leao mi piace tanto, prima che il Milan lo prendesse me lo segnalò Ausilio. Mi disse “vai a vederlo”, l’Inter lo aveva già preso ma me lo disse lui di guardarlo. L’unica cosa che non capisco è: gioca sull’esterno, da prima punta, da seconda punta? Dove?».