Ronaldo-Juve, il retroscena di Marca: «Le 28 telefonate di Agnelli»

Il retroscena svelato da Marca sulla trattativa dell’estate: il lungo corteggiamento della Juventus e le 28 telefonate di Agnelli a Cr7

La trattativa dell’estate sta vivendo ore frenetiche e fioccano i retroscena relativi all’avvicinamento delle ultime settimane tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Detto degli ultimi sviluppi della trattativa e della ‘promessa’ verbale fatta dal campione portoghese al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, come svelato dalla stampa iberica, arrivano nuovi retroscena direttamente dalla Spagna. Sempre dalle colonne di ‘Marca’, infatti, si legge come CR7 avrebbe dato già da settimane la propria parola al presidente della Juventus e sin da quel momento non ha più voluto ascoltare eventuali altre proposte.

Nella fattispecie il portoghese da un lato ha avvertito come un tradimento il comportamento del Real ma allo stesso tempo è stato colpito e convinto dall’atteggiamento avuto dalla Juventus nei riguardi di un numero uno. Un corteggiamento lunghissimo visto che – secondo il quotidiano spagnolo – ci son state ben 28 telefonate nelle ultime settimane tra Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo. Dall’Italia, anzi, da Londra, Dagospia rilancia invece le indiscrezioni di un affare praticamente chiuso da due giorni: rimangono da definire solo alcuni dettagli tecnico-amministrativi del ricco contratto per Cr7.