Marca lancia la bomba in prima pagina: «CR7 ha dato la sua parola ad Agnelli». Sembra tutto fatto con la Juve, ma la clausola…

Per Marca non sembrano esserci più dubbi: «CR7 ha già dato la sua parola ad Agnelli». Per il quotidiano spagnolo la situazione sembra già definita. E la tavola pare apparecchiata per l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ma il Real Madrid puntualizza sulla clausola rescissoria, che resta di mille milioni di euro. In questo momento Florentino Perez mostra i muscoli, ma la trattativa è aperta. E probabilmente si incanalerà facilmente sui binari bianconeri. L’offerta è di 100 milioni di euro. E per questa cifra Cristiano Ronaldo sbarcherò sotto la Mole.