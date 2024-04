Terna arbitrale femminile, Abodi: «Passo importante per il calcio»

Sulla terna arbitrale tutta al femminile in vista di Inter Torino, il ministro dello Sport Abodi ha voluto commentare così. Le parole a SportFace.

«La decisione del designatore della Can, Gianluca Rocchi, di comporre tutta al femminile la terna arbitrale che farà il suo debutto in Serie A nella gara Inter-Torino domenica prossima, rappresenta un segnale estremamente positivo dal punto di vista culturale e sociale, un altro passo in avanti verso l’affermazione delle pari opportunità. Non dovremmo stupirci della notizia, ma credo vada valorizzata come traguardo di un percorso verso la normalità che ha bisogno di altre tappe e di consolidarsi nel tempo. Auguro buon lavoro a Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, ma al tempo stesso il mio pensiero va anche a Emily Biolatto, giovane arbitro vittima di una aggressione nell’Alessandrino» .