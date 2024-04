Zirkzee, duello Inter Milan per l’attaccante. Marotta beffato

Calciomercato, è duello tra Inter e Milan per l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee: Marotta beffato dai rossoneri? Le ultime

Intervenuto su caught offside, Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti su Zirkzee, obiettivo del calciomercato Inter, ma anche del Milan seguendo determinate indicazioni.

PAROLE – «Per quanto riguarda Joshua Zirkzee, resta l’obiettivo numero uno del Milan, ci sono contatti frequenti e non è una cosa iniziata a febbraio e poi passata in sordina, ci stanno lavorando. Questo è l’unico interesse concreto che abbiamo per Zirkzee e, allo stato attuale, il Milan è in testa. Inter e Juventus sono state accostate al calciatore, ma è il Milan che si è mosso. Zirkzee è molto, molto attratto dal Milan, ha una storia, Zlatan Ibrahimovic e un progetto per lui».