Reus non giocherà EURO 2020: «È stata una decisione difficile»

Marco Reus, capitano del Borussia Dortmund, non parteciperà a EURO 2020. Le sue dichiarazioni.

«Dopo una stagione complicata, faticosa e alla fine ricca di successi, ho deciso, insieme al ct della Nazionale, di non andare agli Europei. Questa decisione è stata molto difficile per me, perché sono sempre molto orgoglioso quando mi è stato permesso rappresentare il mio Paese. Dopo un anno molto intenso e dopo aver raggiunto i miei obiettivi con il Borussia Dortmund, ho deciso di dare al mio corpo il tempo di riprendersi. Approfitterò della pausa per poter iniziare la nuova stagione in modo ottimale. Auguro a Low e alla nostra squadra tutto il meglio per l’Euro, applaudirò da tifoso e incrocerò le dita».