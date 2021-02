Ribery al Monza, Galliani: «In caso di Serie A ci penseremo»

Adriano Galliani non si nasconde sulla possibilità di vedere Franck Ribery al Monza: ecco le sue parole sul campione della Fiorentina

Adriano Galliani annuncia i fuori d’artificio in caso di promozione del Monza in Serie A. In un’intervista ai microfoni di Teleradiostereo, Galliani risponde alla domanda sull’interesse del Monza per Franck Ribery. Ecco le dichiarazioni riportate dall’ANSA.

«La storia di Ribery nasce da un’amicizia profonda fra Boateng e Ribery, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo».