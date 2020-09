La Fiorentina non molla la presa su Samuele Ricci: trattativa in stand by con l’Empoli. Si attende l’arrivo del presidente Rocco Commisso

Il futuro di Samuele Ricci potrebbe tingersi di viola in vista della prossima stagione. La Fiorentina è in pole per il talentuoso centrocampista classe 2001.

Tuttavia, come riportato da firenzeviola.it, la trattativa con l’Empoli è attualmente in fase di stallo. Si attende il presidente viola Rocco Commisso per dare l’accelerata all’operazione.