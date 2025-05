Ricci Inter, interesse nerazzurro confermato! Cairo ha un piano, ecco la cifra richiesta e le ultimissime di calciomercato

Ricci e l’Inter continuano a mantenere alta la tensione tra i tifosi nerazzurri e quelli del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il club meneghino ha realmente puntato il big granata, ma la trattativa si prospetta complessa. La richiesta economica avanzata da Urbano Cairo è elevata, rendendo l’affare tutt’altro che scontato. Inoltre, anche il Milan sta monitorando la situazione, pronto a inserirsi nella corsa per il giocatore

RICCI INTER – «Però se dovessero lasciare anche Asllani e Mkhitaryan, servirebbero altri rinforzi. Per il ruolo di vice-Calhanoglu nelle ultime settimane l’Inter sta ragionando su Nicolussi Caviglia del Venezia, club con cui i nerazzurri vantano ottimi rapporti (in questo ’24-25 sono andati in laguna Stankovic, Oristanio, Franco Carboni e Radu). Per qualità e prospettive piace tanto Ricci del Torino, ma il costo è alto (35 40 milioni) e il Milan si è mosso da mesi».

