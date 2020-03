Ricciardi (membro OMS): «Rinvii? Evitare assemblamenti di persone»

Walter Ricciardi, membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: le sue parole

Walter Ricciardi, membro dell’OMS, ha parlato del caos rinvii in Serie A ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

RICCIARDI – «Porte chiuse o rinviare le partite? Non so cosa stia succedendo per quanto riguarda la bontà delle decisioni della Lega e della Federazione. Da parte nostra dobbiamo evitare assemblamenti di persone ravvicinate l’una dall’altra nel momento in cui questo virus circola fortemente, in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Per le altre le decisioni vanno prese minuto dopo minuto, sulla base dell’evidenza scientifica. Giocare a porte chiuse non è bello, ma per non falsare il campionato, è l’unica cosa da fare per aggirare quest’emergenza. Diffusione del virus? Soprattutto in quelle tre regioni, al momento abbiamo una trasmissione R2: ogni persona infetta la trasmette ad altre 2. Non ci possiamo permettere il rischio di tante persone insieme, significherebbe agevolare la diffusione del virus».