Rimborso ritardi: con Telepass recuperi in automatico il tempo perso in viaggio

Telepass e Generali lanciano un servizio pensato per chi viaggia a lungo: da oggi è possibile ottenere rimborsi per i ritardi in autostrada in modo automatico e veloce

Telepass ti rimborsa se ritardi in autostrada.



E se invece il rimborso fosse automatico? Se per ottenerlo, insomma, non dovessi far altro che aspettare, senza magari neppure dover inoltrare la richiesta?

Telepass ha pensato proprio a questo, quando ha attivato il suo servizio di rimborso ritardi in partnership con Generali: un accredito automatico sul tuo conto che ti permette di avere un rimborso del 50% sulla tratta percorsa grazie alla lettura automatica del transito dal tuo dispositivo Telepass. Sì, ma come?

All’uscita del veicolo dal varco autostradale, il dispositivo Telepass rileva la durata del transito e il tempo percorso tra un varco e l’altro. Calcola il ritardo sulla tratta – et voilà! – riaccredita automaticamente l’importo sul tuo conto.

Con Telepass, il rimborso del ritardo in autostrada è automatico.

Chi può attivare il servizio rimborso ritardi

Il servizio è già attivo e funzionante sugli oltre 200 mila clienti che negli anni hanno sottoscritto l’offerta Assistenza Stradale europea. Se vuoi, puoi richiederlo se hai un dispositivo Telepass e hai attivato un contratto Premium Wow.

I transiti che Telepass ti rimborsa sono quelli relativi alle classi di pedaggio A e B su tutte le tratte autostradali del territorio nazionale, eccetto:

Tratte autostradali a sistema aperto soggette a pagamento forfettario (Monte Bianco, Gran San Bernardo e Frejus);

Autostrada Pedemontana Lombarda;

Consorzio Autostrade Siciliane.

Puoi verificare tutti i termini del servizio e le eventuali eccezioni sul portale Telepass.

A cosa serve l’app Telepass Pay

Lo strumento principale per verificare lo stato del rimborso è lei, l’app unica Telepass Pay, attraverso la quale puoi controllare la situazione rimborsi, ma anche accedere alla miriade di servizi offerti dal mondo Telepass: dalla mobilità sostenibile al servizio di lavaggio auto a domicilio, passando per il pagamento del bollo auto o dell’assicurazione.

Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono sul sito https://www.telepass.com/. Non ti resta, per il momento, che progettare il tuo prossimo viaggio.