Rimpianto Leao-Inter: colpo sfumato per l’affare Lazaro

Rimpianto Leao-Inter: sfumato per l’affare Lazaro. Il retroscena sul mancato approdo del portoghese in nerazzurro

Che Leao sia stato nel mirino dell’Inter prima dello sbarco al Milan non è un mistero. Proprio l’attaccante portoghese, potenziale uomo-scudetto per Stefano Pioli.

Come riporta Sky Sport, i dirigenti interisti avevano parlato con Calenda ed erano riusciti ad arrivare al calciatore per primi, l’affare era chiuso ma saltò perché c’erano altre trattative aperte come quella per Lazaro.