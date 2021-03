Rinnovi Milan: da Donnarumma a Ibrahimovic e Kessié. Il punto

Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sui rinnovi in casa Milan, da Kessie a Ibrahimovic, passando per Donnarumma e Calhanoglu

Il giornalista Manuele Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per fare il punto della situazione sui rinnovi in casa Milan. Queste le sue parole:

DONNARUMMA – «L’offerta è molto importante. Ma le richieste sono molto alte. 11/12 milioni di euro rendono il tutto complicato in un momento economico come queste. Ci sono anche commissioni molto alte. Situazione di stallo, ecco perché il Milan ha iniziato a guardarsi intorno. Il Milan vuole tenerlo ma non è facile»

KESSIE – «Si è visto il procuratore di Kessie a Casa Milan. Il Milan ha fatto una nuova offerta, che però non ha accontentato il giocatore. Kessie vuole dai 4 miioni e mezzo in poi, il doppio rispetto a prima. Sente di meritarsi questo contratto. I rossoneri però fanno fatica a garantire questi soldi ai giocatori senza la garanzia Champions. Con la Champions la situazione potrebbe cambiare»

IBRAHIMOVIC – «Ibra è un discorso a parte. Con il Milan si sono ripromessi di fare il punto della situazione a fine campionato. C’è però grande ottimismo. Entrambe le parti sono soddisfatte l’una dell’altra»

CALHANOGLU – «Fase di stallo, non si riesce ad arrivare al dunque. La distanza però con il Milan è minore rispetto a quella che c’è con Donnarumma».