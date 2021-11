Terminato l’incontro a Casa Milan, tra i rossoneri e l’Agente Mino Raiola: sul tavolo i rinnovi di Romagnoli e Ibrahimovic

Questa mattina l’Agente Mino Raiola è andato a Casa Milan per parlare dei rinnovi dei suoi assistiti: Romagnoli e Ibrahimovic. Una chiacchierata per capire le volontà del Milan e le richieste dei suoi assistiti e valutare il futuro. All’uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni, come riportate da Calciomercato.com:

INCONTRO – «È andata bene. E’ stato un incontro cordiale».

CONTINUA A LEGGERE SU MILAN NEWS 24