Rinnovo Bernardeschi, dietrofront Juve: i bianconeri ci stanno pensando

Rinnovo Bernardeschi, colpo di scena con la Juventus! Ecco come può cambiare il futuro del giocatore: ora i bianconeri ci ripensano

Possibile svolta nel futuro di Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero, dato tra i possibili e sempre più probabili partenti nella rosa bianconera a fine stagione, potrebbe ora rinnovare il proprio contratto con la Juventus.

A riportarlo è Tuttosport, che spiega come l’accordo tra le parti sia ora più vicino. Ai contatti e ai summit di questi giorni si è aggiunto l’incontro di ieri con l’agente Federico Pastorello. Le trattative per il prolungamento con la Juventus vanno avanti in un clima di cordialità e l’ottimismo è segnalato in crescita.