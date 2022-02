ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter, rinnovo Brozovic: il croato punta ai bonus. La novità sul contratto del centrocampista di Simone Inzaghi

Stando a quanto riporta SportMediaset, Brozovic ha sempre fatto capire all’Inter di voler restare a Milano.

La trattativa per il rinnovo del croato fino al 2026 si è allungata più del previsto, dato che Brozovic starebbe tentando di ottenere qualche bonus in più nel contratto più importante della sua carriera, ma al momento (al netto di possibili colpi di scena) la sua permanenza all’Inter non sembra in discussione