Rinnovo dirigenza Inter: mancano pochi dettagli prima dell’annuncio

Rinnovo dirigenza Inter: tutto pronto per il grande annuncio del prolungamento in blocco dello staff dirigenziale. Le ultime

Non solo trattative per il rinnovo dei giocatori, in casa Inter si pensa anche al prolungamento del contratto di Marotta, Ausilio e tutto lo staff dirigenziale che lavora ogni giorno per dare ad Inzaghi le giuste pedine.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l’ufficialità del rinnovo di contratto dello staff dirigenziale, confermato in blocco fino al 30 giugno 2024, sarebbe ormai imminente.