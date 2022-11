Rinnovo Dzeko, le parti intenzionate alla firma: i dettagli

Prima Dzeko e poi tutto il resto, l’Inter vuole il rinnovo dell’attaccante e viceversa. Le parti si incontreranno durante la sosta per i Mondiali

Prima Dzeko e poi tutto il resto, l’Inter vuole il rinnovo dell’attaccante e viceversa. Le parti si incontreranno durante la sosta per i Mondiali.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà della firma c’è da tutte le parti. Inzaghi si è spesso affidato al bosniaco tra lo scorso anno e questo in assenza di Lukaku. Il contratto scade a giugno, ma per il momento non c’è fretta. L’unica questione da risolvere è legata all’ingaggio con i nerazzurri che potrebbero proporre una cifra a ribasso rispetto ai 5 milioni. In aggiunta un anno con opzione per il secondo.