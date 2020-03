Rinnovo Fabian Ruiz: il Napoli vuole una clausola monstre

Napoli a lavoro con l’entourage di Fabian Ruiz per il rinnovo del contratto: idea clausola monstre da 180 milioni

Il Napoli tratta il rinnovo di contratto per Fabian Ruiz per scacciare le voci di mercato che lo vorrebbero vicino a una big europea come il Barcellona. Il centrocampista spagnolo è uno degli uomini simbolo della rosa a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti per trovare il punto d’intesa circa la clausola rescissoria da inserire negli accordi: il Napoli dice 180 milioni di euro, il calciatore mira agli 80 milioni.