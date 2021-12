Rinnovo Ibrahimovic: slitta l’appuntamento per la firma

Rinnovo Ibrahimovic: il Milan e il gigante svedese si sono dati appuntamento a marzo per la decisione definitiva

Slitta l’appuntamento per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. L’attaccante svedese e Paolo Maldini si sono dati appuntamento per marzo per capire se potrà esserci la possibilità di prolungare il contratto.

A riferirlo è il Corriere della Sera, che indica la prossima primavera come data per parlare della questione rinnovo con l’attaccante di Malmö.