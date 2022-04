Rinnovo Kalulu: a fine stagione il prolungamento del contratto con il Milan

Non solo acquisti e cessioni ma anche rinnovi per il Milan. Tra questi quelli di Pierre Kalulu, ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il difensore francese si è guadagnato la piena fiducia di mister Pioli e anche della società che a fine stagione gli rinnoverà il contratto con tanto di adeguamento dell’ingaggio.