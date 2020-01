Rinnovo Kolarov, parla il terzino: «Contento di continuare con la Roma»

Formalizzato il rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov: ecco le parole del difensore in forza alla Roma di Fonseca

Nella giornata odierna è arrivato il comunicato che ha sancito l’ufficialità del rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov con la Roma. Ecco le parole del terzino ai canali ufficiali giallorossi dopo la firma.

«Sono molto contento di continuare con la Roma e di migliorare ancora, è un nuovo punto di partenza per me. Posso fare tanto e la mia volontà era questa e da un paio di mesi ho parlato con la società. Sono contento di continuare».

Kolarov ha anche risposto ad alcune domande su Fonseca: «Dal primo giorno ci ha fatto capire la sua idea del calcio. Abbiamo cercato di fare quello che chiedeva lui e non è stato semplice all’inizio di cambiare modo di giocare. Servirà ancora tempo a noi e a lui ma Fonseca sta dimostrando il valore acquisito in Europa. Ho visto tanti tecnici in carriera ma lui può fare molto, molto bene. Mi auguro di vincere con lui qui a Roma».