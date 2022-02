Rinnovo Leao, ottimismo in casa Milan per la firma. Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Leao, in casa rossonera c’è grande ottimismo. Il futuro del portoghese dovrebbe essere ancora al Milan

Maldini e Massara hanno già avviato i colloqui con Jorge Mendes per accordarsi su un rinnovo di Rafael Leao fino al 2026.

La firma dell’attaccate portoghese, che in questa stagione si sta mettendo tanto in luce, non è imminente, ma tra le parti si respira un clima di fiducia e ottimismo. L’accordo con il Milan sarebbe in discussione.