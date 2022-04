Rinnovo Leao: serve rilancio! I 4 milioni non bastano più. E il Milan fa il prezzo dell’attaccante portoghese

Attenzione alla situazione di Leao al Milan, definita addirittura un caso da Repubblica questa mattina. Pioli sarebbe preoccupato per il rinnovo del portoghese — il contratto scade nel 2024 — che sembrava scontato, ed ora non lo è più.

E il contenzioso con lo Sporting Lisbona — appello fissato al 17 maggio — non c’entra granché. L’impressione è che i 4 milioni offerti dal Milan (ora Leao ne guadagna 1,5) non siano sufficienti, serve un rilancio da parte del club che ancora non c’è stato e chissà se ci sarà. Di sicuro, se qualche società vuole strapparlo al Milan dovrà sborsare 90 milioni: questo il prezzofissato dai rossoneri.