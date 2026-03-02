Rinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamento

Rinnovo McKennie Juve: il centrocampista americano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Tutti i dettagli sull’ingaggio dopo il prolungamento

La Juventus mette a segno una mossa strategica di assoluto rilievo per blindare il proprio reparto nevralgico in vista delle prossime stagioni. È finalmente arrivata la tanto attesa fumata bianca: Weston McKennie ha ufficialmente apposto la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà indissolubilmente ai colori bianconeri fino al giugno 2030.

Le cifre dell’accordo: ingaggio top e ricchi bonus

L’operazione condotta dalla dirigenza della Continassa rappresenta una conferma fondamentale per il presente e il futuro del progetto sportivo. L’accordo economico siglato dal giocatore e dal suo entourage prevede un ingaggio base di altissimo livello, che supera la soglia dei 4 milioni di euro netti a stagione. A questa importante cifra fissa si andranno poi ad aggiungere dei consistenti bonus economici.

La rinascita sportiva e il ruolo chiave di Spalletti

Il prolungamento contrattuale di McKennie ha il sapore di una vera e propria rivalsa. Se fino a pochi mesi fa, infatti, il futuro del giocatore sembrava inesorabilmente lontano da Torino, il suo straordinario e costante rendimento sul terreno di gioco ha convinto i vertici societari a puntare con grande decisione su di lui, togliendolo in modo definitivo dal mercato.

Un ruolo assolutamente decisivo nella felice conclusione della trattativa è stato giocato in prima persona da Luciano Spalletti. Il mister ha spinto fortemente con i dirigenti per ottenere la permanenza del ragazzo, considerando il centrocampista americano un elemento imprescindibile per garantire polmoni, intensità e duttilità tattica all’interno del suo scacchiere.