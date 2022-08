Rinnovo Rog, è UFFICIALE: il comunicato del Cagliari

Il Cagliari Calcio ha comunicato il rinnovo del contratto fino al 2026 per Marko Rog: la nota ufficiale dei rossoblù

Il Cagliari ha comunicato in via ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2026 per Marko Rog. La nota ufficiale condivisa dalla società rossoblù.

IL COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Marko Rog che ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2026. Sin dal suo arrivo in Sardegna – nell’estate 2019 – è riuscito subito a far breccia nel cuore dei tifosi: difficile non rimanere impressionati dalle qualità di Rog, centrocampista moderno, forza fisica e talento, fondamentale nel dare equilibrio alla squadra. Schermo davanti alla difesa, uomo in più in avanti grazie alla sua abilità nel saltare l’avversario e ribaltare con facilità l’azione.

Il primo lampo di classe in rossoblù all’esordio con la maglia del Cagliari, il 18 agosto, in Coppa Italia contro il Chievo Verona: un’accelerazione delle sue, il destro forte e preciso ad insaccarsi sotto l’incrocio che vale raddoppio e passaggio del turno. La prima rete in campionato alcuni mesi dopo, il 10 novembre, in una partita memorabile: è lui ad aprire le marcature nel 5 a 2 casalingo ai danni della Fiorentina.

Nelle 55 presenze totalizzate in gare ufficiali, il croato si è conquistato la scena a suon di duelli vinti, palle recuperate e prestazioni di livello. In campo intelligenza tattica, grinta e corsa a disposizione dei compagni; fuori un ragazzo umile, dedito al lavoro, capace di farsi voler bene da tutti. Ora la scelta di restare nell’Isola. C’è un futuro tutto da scrivere insieme: forza, Marko».