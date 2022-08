Rinnovo Sabiri, il procuratore: «Giusto premio dalla Sampdoria»

L’agente Amin Sakman ha festeggiato il rinnovo del suo assistito Sabiri, che ha ufficialmente prolungato con la Sampdoria

Amin Sakman, agente di Abdelhamid Sabiri, ha commentato il rinnovo firmato ieri dal fantasista con la Sampdoria tramite un post sui social.

IL MESSAGGIO – «Congratulazioni a Sabiri per il nuovo contratto con la Sampdoria, un premio per le ottime prestazioni degli ultimi mesi. Ti auguriamo il meglio in vista della prossima stagione».