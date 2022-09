Rinnovo Skriniar, sforzo economico dell’Inter? C’è questa idea

Rinnovo Skriniar, alte richieste del difensore per prolungare il proprio contratto: le ultime sull’affare

L’esperto di calciomercato Marco Conterio ha fatto il punto della situazione sul futuro di Milan Skriniar, attualmente in scadenza di contratto con l’Inter nel 2023.

LA SITUAZIONE – «Skriniar è stato talmente un argomento sensibile quest’estate che purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di avvicinarlo, come altri giocatori. Visto che ne hanno avuto la possibilità, i colleghi gli hanno sottoposto questa domanda e Skriniar ha un po’ fugato la questione. Chiede tanto, troppo all’Inter come ingaggio. Skriniar chiede 6.5 milioni di euro netti annui per rinnovare. E l’Inter, al momento, non glieli dà».