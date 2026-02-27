Rinnovo Spalletti, la Juve ha fretta e spinge per il sì: la strategia del club per convincere il tecnico ad accettare il nuovo contratto

La Juventus riparte con grandissima determinazione dopo aver archiviato la recente e sfortunata parentesi europea. Come sottolineato in un’attenta analisi pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, nonostante la clamorosa impresa in Champions League sia stata solamente sfiorata nel corso della partita disputata mercoledì, all’interno dello spogliatoio è scoccata una scintilla molto importante. La dirigenza del club bianconero ha tutta l’intenzione di trasformare questo forte segnale emotivo in un vero e proprio incendio a livello agonistico già a partire dalla delicata e attesissima sfida di campionato in programma questa domenica allo stadio Olimpico.

Chiuso definitivamente il capitolo legato alle competizioni internazionali, la rosa non intende assolutamente fallire i prossimi fondamentali appuntamenti sul suolo nazionale. L’allenatore Luciano Spalletti punta tutto sull’imminente e decisivo scontro diretto in trasferta contro la Roma per cercare di riavvicinare concretamente la zona che vale il quarto posto nella classifica generale. Questo incontro rappresenta di fatto uno snodo assolutamente cruciale per l’intera annata sportiva, un passaggio ritenuto totalmente obbligato per poter mantenere ancora intatte le ambizioni di vertice dell’intero gruppo da qui al termine del torneo.

Mentre Spalletti concentra tutte le sue energie e le attenzioni quotidiane esclusivamente sul lavoro tattico da svolgere sul campo per preparare l’impegno sportivo, la società lavora intensamente e parallelamente su un doppio binario operativo per pianificare il futuro. Da una parte esiste la ferma volontà di garantire rinforzi immediati e mirati all’organico, dall’altra emerge in modo netto la stringente necessità di blindare ufficialmente la posizione contrattuale dell’allenatore. I vertici dirigenziali vogliono sciogliere rapidamente gli ultimi dubbi residui per arrivare in tempi brevissimi alla firma per il rinnovo, legando saldamente il futuro del progetto alla sua figura.

La priorità assoluta di questi giorni resta comunque la ricerca totale della vittoria immediata sul terreno di gioco. Contro la compagine capitolina servirà necessariamente sfoderare una prestazione di altissimo livello tecnico e caratteriale. Conquistare i tre punti in palio è un tassello fondamentale per non perdere l’ultimo treno utile per accedere alla prossima edizione della Champions League. L’ambiente attende risposte chiare dalla squadra in questo momento di grande pressione, confidando nelle capacità della rosa di superare il difficile ostacolo.